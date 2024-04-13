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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن تفاصيل إيفاد القراء للخارج خلال شهر رمضان 1446هـ / 2025م

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة في شهر رمضان ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية ، والقراء المقيدين بنقابة القراء ، والقراء المعتمدين بالإذاعـــة والتليفزيون.

وحددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الشروط الخاصة بمسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن، وذلك بالشروط الآتيــة: 
1. أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بالوزارة أو الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية ، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري.
2. أن يكون حسن الصوت .
3. أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا ، وأداء ، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن .


4. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .
5. أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة عامان على الأقل ، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/الإقامة/الإعاشة/ البدل النقدي) دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية ، وفى ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م .


6. أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين ، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أي جهة حكومية.
7. أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .


8. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانـة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .
9. أن لا يقل سن المتقدم عن (26) عامًا ولا يزيد عن (55)عامًا اعتبارًا من تاريخ التقدم للمسابقة، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة ، مع مراعاة باقي الشروط .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تقدم الطلبات على موقع الوزارة  الرسمي (أوقاف أون لاين) على الرابط التالي من هنا

ويستمر التقديم لمدة (15) يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية ، والنهائية على موقع الوزارة.

 

ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علمًا بأن اختبارات التصفية النهائية ستكون مركزية على مرحلتين: الأولى تحريرية ، والثانية شـفـويـة للناجحين في الاختبـارات التحريريـة . 

وزارة الأوقاف مسابقة الإيفاد للخارج القران الكريم الأصوات الحسنة شهر رمضان

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