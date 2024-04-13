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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار إقبال الزائرين على مدينة رأس البر

راس
راس

كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال اجازة العيد .. حيث استمر عمل فرق الإنقاذ بالشواطئ لليوم الرابع  على التوالى  ، وسط تجهيزات لكافة الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات ..

وفى سياق متصل،، شهد شارع النيل بالمدينة إقبال كبير،  كما كثفت الوحدة المحلية حملاتها لرفع المخلفات والاشغالات بكافة المناطق.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال اجازة عيد الفطر.  المبارك

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دمياط إجازة عيد الفطر المبارك إجازة العيد الاستعداد القصوى الأطفال التائهين الدكتورة منال عوض الوحده المحلية

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