اعتبارا من الإثنين.. 25% انخفاضا في سعر رغيف العيش السياحي| فيديو

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أنخفاض سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة.

أضاف عبدالله غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة الخبز السياحي في السوق المصري، هو عدم الالتزام بوزن معين ومحدد لرغيف العيش.

أشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن هناك تواصل بشكل مباشر ودوري مع جميع المخابز الموجودة في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 ألف مخبز.

أوضح أن سعر الرغيف السياحي سوف ينخفض بنحو 25% بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

