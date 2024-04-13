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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلعة الموت.. كريم عبد العزيز يحكي أصعب المشاهد في "الحشاشين" |مفاجأة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حكى الفنان كريم عبد العزيز، أصعب المشاهد في مسلسل "الحشاشين"التي شهدتها قاعة الحكم بقلعة الموت، وأن  أصعب مشهد هو وفاة إبنه لأن الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة، معلقاً : بيمثل لجوه".


وقال كريم عبد العزيز خلال  لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من "قلعة الموت" التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين،  قائلاً :"عايزين نوصل الاحساس لانه في باديء الأمر عندما جلس معي الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي   كنا نتحدث عن صفات حسن الصباح وابرزها ورغم إختلاف الكتب التي تحدثت عن ذلك لكن تبقى الصفة الرئيسية التي اجتمعت عليها كل الكتب هي " الهدوء".


وتابع كريم عبد العزيز : "كان شخص  هاديء جداً وأنا عندي قناعة أن الأفذاذ في التاريخ نوعين نوع يحمل خير وأخر يحمل شر فهتلر مثلاً كان فذا  وموسيليني كان فذا وهولاكو كان فذا وبالتالي أنا هنا بحب ذكاؤه وليس شخصيته ".


وأكمل كريم عبد العزيز : هذا الذكاء لو كان تم توظيفه في أمر آخر كان أفضل لو مكنش حسن الصباح وقور وهاديء وصادق في مشاعره  لم يكن لينجح في أن يكون لديه أتباع ".

كريم عبد العزيز قلعة آلموت الحشاشين حسن الصباح توك شو

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