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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

كشف شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر وصيتها الأخيرة قبل وفاتها، حيث رحلت اليوم بعد صراع مع المرض.

شيرين سيف النصر 

وصية الفنانة شيرين سيف النصر

وكتب شريف سيف النصر على حسابه الرسمي بـ فيس بوك منشورًا، معلقًا: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة.

وأضاف شريف: وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن إليه راجعون.

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آخر أعمال شيرين سيف النصر

يعد آخر أعمال شيرين سيف النصر هو مسلسل أصعب قرار، وعرض العمل عام 2007، وضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: عبير صبري، طارق لطفي، محمد الصاوي، أحمد بدير، عايدة رياض، جيهان قمري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الغيطي وإخراج عمرو عابدين.

وتدور أحداث العمل حول زوجة تعيسة ـ عبير صبري، وزوجها ـ أحمد بدير رجل ظالم ومتجبر ولا يخشى أحد ولا يراعي حقوق زوجته النفسية والجسدية، وهو ما يجعلها تشعر بحرمان عاطفي شديد، جعلها تخونه مع ظهور شخص في حياتها، أمطرها بالكلمات الناعمة الجميلة.

أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر فيلم أمير الظلام بطولة الفنان عادل إمام الذي عرض عام 2002، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وأيضًا قدمت مسلسل مين ميحبش فاطمة ؟ بطولة الفنان أحمد عبد العزيز الذي يعتبر علامة مهمة في مسيرتها الفنية، وفيلم النوم في العسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 1996، والعمل من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

شيرين سيف النصر 

موعد ومكان عزاء الفنانة شيرين سيف النصر

تتلقى أسرة الفنانة الراحلة، شيرين سيف النصر، العزاء، يوم الثلاثاء المقبل، في مسجد الحامدية الشاذلية.

ورحلت شيرين سيف النصر، عن عالمنا، اليوم السبت، وتمت صلاة الجنازة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة.

والفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن خلال فترة التسعينات، إذ تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق.

آخر أعمال شيرين سيف النصر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر موعد ومكان عزاء الفنانة شيرين سيف النصر وصية الفنانة شيرين سيف النصر شيرين سيف النصر

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