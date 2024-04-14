بأرخص سعر.. أفضل سيارة مستعملة في السوق المصري

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري، يلجأ الكثيرون إلى البحث عن السيارات المستعملة التي تقدم قيمة ممتازة وأداءً موثوقًا.

تبرز سيارة هيونداي فيرنا 2014 كخيار محبب لمن يبحثون عن الاقتصاد والأداء في آن واحد.

مواصفات فيرنا 2014

تعتمد فيرنا 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي يولد قوة تبلغ 124 حصانًا، مما يمنحها أداءً متميزًا في فئتها. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 185 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للاستخدام اليومي في المدن.

تتميز فيرنا 2014 بمجموعة متنوعة من المزايا، بما في ذلك التكييف، والقفل المركزي للأبواب، ونظام صوتي يضم أربعة سماعات، وراديو ومشغل أسطوانات. كما توفر السيارة مساحة داخلية مريحة ومتعددة الاستخدامات.

أسعار هيونداي فيرنا 2014

تتوفر هيونداي فيرنا 2014 في السوق المصري المستعمل بأسعار تتراوح بين 190 ألف جنيه و230 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مغريًا للعديد من المشترين الباحثين عن قيمة مضافة وأداء ممتاز في نفس الوقت.