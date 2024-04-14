سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

انتاب جماهير ومحبو الفنانة شيرين سيف النصر ، حالة من الحزن، بعد سماع خبر وفاتها.

وتوفيت شيرين سيف النصر أمس عن عمر الـ 56 عاما ولم يعلن أهلها خبر الوفاة إلا بعد انتهاء إجراءات الدفن فى وقت متأخر.

كانت وفاة شيرين سيف النصر نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، كما أوضحت بعض المصادر المقربة منها، لذلك نقدم بعض النصائح لإسعافات أولية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

هبوط حاد في الدورة الدموية

إذا كنت تشعر بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية أو تشكُّلت لديك أعراض مثل الدوار، الضعف، الإغماء، أو الشعور بالإرهاق الشديد، فمن الأفضل أن تتخذ بعض الخطوات الطارئة:

الاستلقاء: ابحث عن مكان هادئ وامتد على ظهرك على سطح مستوٍ. قم برفع قدميك قليلاً لتساعد في تدفق الدم إلى الدماغ.

التهوية: تأكد من وجود تدفق هواء جيد في المكان. قم بفتح النوافذ أو استخدم مروحة لتحسين التهوية وتدفق الأكسجين.

الرطوبة والترطيب: يمكن أن يساعد وضع قطعة قماش مبللة على جبينك أو إحضار رذاذ ماء لترطيب الوجه في تخفيف الأعراض.

تناول السوائل: شرب كميات كافية من الماء أو السوائل الأخرى غير الكحولية يمكن أن يساعد في تعويض أي نقص في السوائل في الجسم وتحسين الدورة الدموية.

تجنب التغيرات الحادة في الوضعية: حاول تجنب الوقوف السريع أو الجلوس لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط الدورة الدموية. قم بالحركة ببطء وتدريجياً عندما تقوم بتغيير الوضعية.

إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فيُفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح، قد يحتاج الأطباء إلى تقييم الأعراض وإجراء فحوصات إضافية لتحديد سبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية ووصف العلاج المناسب.