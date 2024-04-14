تفضل ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطب لاسرتها، لذلك نقدم طريقة عمل البط المحشي بطريقة سهلة وبأقل التكاليف.....

طريقة عمل البط المحشي

إليك طريقة عمل البط المحشي للشيف نجلاء الشرشابي :

مكونات المحشي:

بط

كوب من الأرز.

500 غرام من اللحم المفروم.

1 بصلة مفرومة.

2 فصوص من الثوم المهروس.

1/4 كوب من البقدونس المفروم.

1/4 كوب من النعناع المفروم.

1/4 كوب من اللبن.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الشواء أو البهارات الشرقية.

ملح وفلفل حسب الذوق.



خطوات التحضير:

قومي بغلي الأرز حتى ينضج واتركيه جانبًا ليبرد.

في وعاء، قومي بخلط اللحم المفروم، البصل، الثوم، البقدونس، النعناع، اللبن، بهارات الشواء، الملح، والفلفل.

قومي بإضافة الأرز المغلي إلى الخليط وامزجيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

قومي بفتح قطع البط واملأي كل قطعة بكمية من خليط اللحم والأرز المحشو. قومي بإغلاقها جيدًا باستخدام خيوط طهي أو أسنان خشبية.

ضعي البط المحشو في وعاء الفرن وأضيفي قليلًا من الماء أو الشوربة لتغطية القطع بشكل جيد.

سخني الفرن إلى درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت) وأدخلي الوعاء في الفرن.

اتركي البط المحشو في الفرن لمدة تتراوح بين 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج البط ويتحمر الوجه.

بعد الانتهاء من الطهي، قومي بإخراج البط المحشو من الفرن واتركيه ليبرد لبضع دقائق قبل تقديمه.

قد تحتاجين إلى طهي البط المحشو لفترة أطول أو أقصر اعتمادًا على حجم القطع وقوة الفرن المستخدم. تأكدي من التأكد من أن البط قد نضج تمامًا وأن اللحم عبارة عن قطعة كاملة دون أي نقاط وجود للدماء.