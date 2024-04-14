طوفان من الحب والمواساة.. أول تعليق من شقيق شيرين سيف النصر بعد وفاتها

وجه شريف سيف النصر الشكر لجميع من واساه في وفاة شقيقته الفنانة شيرين سيف النصر ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شريف سيف النصر : بالنيابة عن كل عائلة سيف النصر، أود أن أشكر كل من تكرم علينا وواسانا في وفاة شقيقتنا الفنانة شيرين هانم سيف النصر رحمه الله عليها.



وتابع شريف سيف النصر : وكانت هذه المواساة الكريمة طوفان من الحب والمواساة والتقدير لم أشهده من قبل، وذلك لمشوارها الفني والإنساني المشرف الراقي.

واستكمل : نشكر سيادتكم على كم التواصل الاجتماعي الغير مسبوق والذي أثلج صدرنا لتمنيات حضراتكم لها بالرحمة و المغفرة و سكن جنة الله سبحانه خالدة فيها بإذن الله تعالى.

وكانت قد قررت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر إقامة العزاء بعد غد الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.



ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت النقابة فى بيان: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي توفت السبت.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة ؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.