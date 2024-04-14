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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن.

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 بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة  .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26362 طن تشمل :  12526 طن كلينكر و 1800 طن يوريا و 12036 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30284 طن تشمل : 13050 طن قمح و 2200 طن فول صويا و 5649 طن خردة و 3690 طن حديد و 3010 طن ابلاكاش و 1106 طن ذرة و 1579 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1091 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 253 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4120 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45984 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173412 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3766 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و القليوبية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1516 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال الحاويات الترانزيت الشاحنات القطاع الخاص بضائع متنوعة

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