ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن.

بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26362 طن تشمل : 12526 طن كلينكر و 1800 طن يوريا و 12036 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30284 طن تشمل : 13050 طن قمح و 2200 طن فول صويا و 5649 طن خردة و 3690 طن حديد و 3010 طن ابلاكاش و 1106 طن ذرة و 1579 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1091 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 253 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4120 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45984 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173412 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3766 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1516 شاحنة .