بحوزته أسلحة نارية وذخائر.. سقوط مسجل خطر في قبضة مباحث الجيزة

الأحد 14/أبريل/2024 - 12:01 م 4/14/2024 12:01:23 PM

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مسجل خطر وبحوزته بندقية وعدد 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وردت معلومات للمقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة من أحد المصادر السرية تفيد قيام مسجل خطر بالإتجار فى الأسلحة النارية.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فأمر بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم شارك فى الفريق العميد على عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب والعقيد محمد الصغير مفتش المباحث.

تم تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة وتمكن النقيب أحمد الأبيض معاون مباحث قسم الجيزة من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات السابقة وأمر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بتحرير محضر وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.