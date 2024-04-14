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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس: إيران ستدفع الثمن بالطريقة والوقت الذي يناسبنا

بيني جانتس
بيني جانتس

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الأحد، في أعقاب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، إن إيران ستدفع الثمن بالطريقة والوقت الذي يناسبنا”.

وأضاف جانتس أن إيران “استوفت قوة النظام الأمني ​​الإسرائيلي”، في إشارة إلى الحد الأدنى من الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي استخدم مئات القذائف.

وتابع جانتس أن الهجوم أظهر أن “العالم يقف بوضوح مع إسرائيل في مواجهة الخطر”.

لكنه أضاف أن 'هذا الحدث لم ينته بعد'، مشيرا إلى ضرورة 'بناء تحالف إقليمي واستخلاص الثمن من إيران، بالطريقة وفي الوقت الذي يناسبنا'.

واستطرد جانتس أيضًا إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى إعادة رهائنها إلى وطنهم وتأمين حدودها الجنوبية والشمالية حتى يتمكن الأشخاص الذين أخلوا منازلهم بالقرب من هذه الحدود من العودة.

وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس طائرات مسيرة ايران

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