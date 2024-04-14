محافظ الإسكندرية يوجه بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع

جه محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ شركة نهضة مصر لخدمات النظافة وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، والاستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع.



وقال المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إنه خلال أيام عيد الفطر المبارك تم رفع نحو 19 ألف طن مخلفات صلبة، كما تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء، وتم تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد ومناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد المخلفات المنقولة من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

من جانبه؛ أوضح مدير عام الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة إميل لطفي، أنه تمت متابعة أعمال شركة نهضة مصر في جمع المخلفات سواء من الشوارع الرئيسية أو الجانبية، وغسيل أرصفة الكورنيش والعمل على نظافة الأنفاق، بالإضافة إلى حملات الكنس الآلي بالجزر الوسطى بالمناطق التي يتردد عليها المواطنين خلال الأعياد.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس حي شرق إسكندرية أحمد حبيب، أنفاق عبور المشاة بطريق الكورنيش بدءا من نفق سبورتنج وحتى جليم بنطاق الحي، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات بها من نظافة وإنارة وغيرها من الخدمات ورفع كفاءة الأعمال والتجهيزات التي تتم ببعضها، تنفيذا لتكليفات المحافظ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستجابة لمتطلباتهم.

وطالب حبيب القائمين بأعمال رفع الكفاءة بالانفاق بضرورة إنهاء الأعمال بالمستوى اللائق والمواصفات المطلوبة والتي تليق بالمحافظة، مؤكدا أهمية الحفاظ على مستوى النظافة المرضي للمواطنين مع استمرار أعمال صيانة الإنارة بها حفاظا على سلامة المواطنين.

كما نفذت إدارة إشغال الطريق بحي شرق حملة لازالة الاشغالات والتعديات استهدفت منطقة باكوس، وتم إزالة كافة الفروشات والتعديات من الطرق العامة والتحفظ عليها وفتح الطريق أمام المرور والمشاة واتخاذ الاجراءات اللازمة مع التشديد على المقاهي والباعة الجائلين بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.