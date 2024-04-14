بعد اجتماع مع بايدن بالبيت الأبيض.. مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن قادة مجموعة السبع الذين عقدوا اجتماعا، اليوم الأحد، عبر الفيديو "أدانوا بالإجماع الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل"، مشددا على "وجوب ان يلتزم جميع الأطراف ضبط النفس".

وكتب المسؤول الأوروبي على منصة (إكس) إثر المباحثات "مع قادة مجموعة السبع، نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل. على جميع الأطراف أن يلتزموا ضبط النفس. نواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد. إن وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا".

وأوضح ميشال أن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس.

في غضون ذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، إثر الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب بوريل على منصة (إكس): "عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل، دعوت إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء". وأضاف "هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوريل قوله "يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد للأمن الإقليمي".

وأدان الرئيس جو بايدن الهجمات الإيرانية على منشآت عسكرية في إسرائيل، وتعهد برد دبلوماسي منسق من مجموعة السبع وقال إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط 'جميع' الطائرات بدون طيار والصواريخ المهاجمة.

وقال بايدن، الذي قطع رحلة إلى ديلاوير وعاد إلى واشنطن في وقت سابق يوم السبت للقاء مستشارين بشأن الهجوم، إن القوات والمنشآت الأمريكية لم تتعرض للقصف.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أكد مجددا دعم الولايات المتحدة القوي لأمن إسرائيل في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي توترت العلاقات معه بسبب تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

وتابع بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: 'أخبرته أن إسرائيل أظهرت قدرة ملحوظة على الدفاع ضد الهجمات غير المسبوقة وهزيمتها، مما أرسل رسالة واضحة إلى أعدائها بأنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال'.

وأضاف: 'غدًا، سأجتمع مع زملائي من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني الوقح'.

أطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وأطلقت صواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء السبت في أول هجوم مباشر لها على الأراضي الإسرائيلية، وهي ضربة انتقامية أثارت خطر نشوب صراع إقليمي أوسع.

وتعهدت طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على مجمع السفارة الإيرانية الأسبوع الماضي في دمشق والذي أسفر عن مقتل قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين.

وقال بايدن إنه أمر الجيش الأمريكي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي.

وأضاف: 'بفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة غير العادية لجنودنا، ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا'.

وقال بايدن إن فريقه سينسق مع نظرائه في جميع أنحاء المنطقة وسيبقى على اتصال وثيق مع قادة إسرائيل.