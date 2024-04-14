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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطل مفاجئ السبب.. تفاصيل جنوح سفينة الغاز بشرم الشيخ

سفينة الغاز بشرم
سفينة الغاز بشرم الشيخ

كشفت التحقيقات الاولية التي أجرتها نيابة شرم الشيخ في واقعة جنوح سفينة الغاز التي تحمل علم ليبيريا في خليج نصراني قبالة سواحل شرم الشيخ، سبب جنوح السفينة بأنه عطل مفاجئ جعل السفينة تشحط نحو الشعاب المرجانية الكثيفة بخليج نصراني .

وتحفظت سلطات  مدينة شرم الشيخ  على سفينة الغاز التي جنحت على الشعاب المرجانية  بخليج نصراني قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ، حيث تسببت في تدمير اجزاء كبيرة  من الشعاب المرجانية النادرة بخليج نصراني..
ونجحت جهود محميات جنوب سيناء في تسيير السفينة و ابحارها نحو ميناء شرم الشيخ البحري والتحفظ عليها بواسطة السلطات المختصة لحين انتهاء التحقيقات وحصر حجم التلفيات التي أحدثتها السفينة في الشعاب المرجانية.
وبدأت نيابة شرم الشيخ التحقيق في جنوح السفينة علي الشعاب المرجانية وتدمير اجزاء منها .

وقال مصدر إن قبطان السفينة ارجع الحادث لعطل مفاجئ ادى لجنوح  السفينة عن مسارها وتدمير اجزاء من الشعاب المرجانية .

وكشف مصدر في محميات جنوب سيناء أنه سوف يتم حصر التلفيات في الشعاب المرجانيه وتقدير الغرامة اللازمة علي السفينة طبقا للقانون الدولي والذي يصل لعشرات الملايين من الدولارات طبقا للقانون .

وكانت السفينة التابعة لدولة ليبيريا تحمل غازا وتم تفريغ حمولتها في ميناء العقبة  الاردني و عائدة لروسيا بعد تفريغ الحمولة .

كان الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، تفقد حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب "راس نصراني" مدخل خليج العقبة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، وتابع "أبو سنة"، الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

سفينة

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جنوب سيناء شرم الشيخ التحقيقات جنوح الشعاب

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