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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير يوميا؟

الجرجير
الجرجير

الجرجير عبارة عن خضروات خضراء ذات أوراق فلفلية قليلاً ويمكن تناولها في الساندويتش أو السلطة أو حتى وصفة العصير، ويرتبط تناوله بعدد كبير من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من مخاطر السرطان ودعم صحة العظام.

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فوائد الجرجير

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
قد يكون الجرجير معروفًا بمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية ونكهته القوية، والأقل شهرة هو أن هذا الخضار يحتوي على مركب مهم مرتبط بالحد من خطر الإصابة بالسرطان . 

ثبت أن هذا المركب، المسمى فينيثيل إيزوثيوسيانات (PEITC)، يمنع تطور السرطان ويمنع مرحلة البدء في عملية تطور السرطان

يدعم صحة العين
يمكن لنظامنا الغذائي أن يكون له تأثير عميق على صحة رؤيتنا، على وجه التحديد، وتم ربط اثنين من الكاروتينات الموجودة في النظام الغذائي، اللوتين وزياكسانثين، بحماية العينين من الإصابة بالضمور البقعي ، أو حالة تسبب فقدان الرؤية في وسط عينيك.

الجرجير فوائد الجرجير السرطان العظام العين

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