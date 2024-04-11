ليك كام واحدة في اليوم؟ أضرار غير متوقعة للإكثار من تناول الكحك

يكثر العديد من أكل الكحك والمعجنات في العيد، وأطباق المعجنات بأنواعها المختلفة في العيد مغرية جداً، لكن هل تعلم المخاطر على صحة جسمك عند الإكثار من تناول الكحك

الطعم جيد ولكنه غير مشبع، ما يجعل هذا الطعام غير كافٍ للأكل، وبالتالي لا يشعر الجسم بالسعرات الحرارية الزائدة القادمة.

هل هناك خطورة في تناول الكثير من كحك العيد؟

زيادة الوزن

من الواضح أن كحك العيد الذي يحتوي على الكثير من الدقيق يحتوي على الفركتوز الذي يمكن أن يسبب الجوع ولديه القدرة على زيادة مستويات الجلوكوز.

وبطبيعة الحال، فإن تناول الكثير من الفركتوز يمكن أن يسبب مقاومة لهرمون اللبتين، وهو هرمون مهم ينظم الجوع، وبالتالي يتداخل مع إشارات الجسم للتوقف عن الأكل.

يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

كما نعلم أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يسبب السمنة والالتهابات ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الدهون الثلاثية.

ثم وجدت نتائج دراسة أجريت على أكثر من 30 ألف شخص أن أولئك الذين استهلكوا 17-21 بالمائة من السعرات الحرارية معرضون لخطر الوفاة بنسبة 38 بالمائة أعلى بسبب أمراض القلب.

حب الشباب

تناول الأطعمة الحلوة يمكن أن يزيد بسرعة مستويات السكر في الدم والأنسولين، وهذا ما يسبب زيادة في إفراز الأندروجين، وإنتاج الزيت أو الزهم، والالتهاب، كمحفز لنمو حب الشباب.

يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

بسبب ارتفاع نسبة السكر، فإن تناول الكثير من كحك العيد يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

ويتجلى ذلك من خلال الدراسات التي كشفت أن النساء اللواتي يتناولن الخبز الحلو والكحك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 1,42 مرة.

يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

من الأمراض الأخرى التي يمكن أن تصاب بها نتيجة تناول كميات كبيرة من السكر هي السمنة. السمنة هي أيضا واحدة من أقوى عوامل الخطر لمرض السكري.

علاوة على ذلك، فإن استهلاك نسبة عالية من السكر على المدى الطويل يعزز مقاومة الأنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس وينظم مستويات السكر في الدم.

المصدر: NHS.