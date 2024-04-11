لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

يعاني العديد من الأشخاص بسبب زيادة الوزن بعد عزومات رمضان وتناول الكعك والبسكويت في العيد، لذلك يلجأ البعض إلى الأنظمة الغذائية السريعة للتخلص من الوزن الزائد.

طرق سريعة للتخلص من الوزن الزائد

1- تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر وجميع المشروبات السكرية المصنعة.

عليك أن تعرف أن السعرات الحرارية الفارغة من السكر ليست مفيدة لجسمك.

ويمكن أن يبطئ خطة فقدان الوزن، ويزيد من دهون البطن، ويسبب زيادة الوزن.

2- ابدأ يومك بتناول وجبة إفطار صحية تحتوي على البروتين.

تناول وجبة إفطار صحية غنية بالبروتين يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والسعرات الحرارية على مدار اليوم.

كما أنها تقلل من الشعور بالجوع، وتمنحك الطاقة اللازمة لأعمال ماينكرافت.

3- تناول البروتينات الصحية والدهون والخضروات الورقية.

أفضل مصادر البروتين الصحي لحياة صحية موجودة في البيض مع صفار البيض والدجاج ولحم البقر ولحم الضأن والأسماك وسمك السلمون المرقط والمأكولات البحرية وسمك السلمون والروبيان.

وتوجد في البروتينات النباتية، بما في ذلك الفول، والبقوليات، والكينوا، والبقوليات المتفحمة والمنخفضة الكربوهيدرات، والخضروات الورقية.

يمكنك الاستمتاع بكميات هائلة من الخضار الورقية الخضراء، إنها مليئة بالعناصر الغذائية، ويمكنك الاستمتاع بكميات كبيرة منها دون إضافة سعرات حرارية أو كربوهيدرات بشكل كبير.

ولا تخف من تناول الدهون الصحية.

سيظل جسمك بحاجة إلى الدهون الصحية، بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تقرر اتباعه. يعد زيت الأفوكادو وزيت الزيتون من الخيارات الرائعة لدمجها في نظامك الغذائي اليومي.

4-شرب الشاي الأخضر، وتناول كوب من القهوة.

وفقا لأبحاث حول الصحة، فإن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في هذه العملية لأنه مليء بمضادات الأكسدة، وهو مضاد للأكسدة، يزيد من قوة حرق الدهون في الشاي.

وشرب القهوة يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك.

المصدر netslovers