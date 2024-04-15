أحمر جريء.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هند صبري، مرتدية فستانا باللون الأحمر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هند صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت الروج باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما فضلت هند صبري، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هند صبري