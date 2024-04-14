خلال عيد الفطر.. محافظ الإسكندرية: رفع 19 ألف طن مخلفات صلبة

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع خلال أيام عيد الفطر المبارك على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، والاستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع.

وأضاف المحافظ أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك تم رفع نحو ١٩ ألف طن مخلفات صلبة، كما تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء، وتم تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد ومناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد المخلفات المنقولة من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

ومن جانبه؛ أوضح إميل لطفي مدير عام الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه تمت متابعة أعمال شركة نهضة مصر في جمع المخلفات سواء من الشوارع الرئيسية أو الجانبية، وغسيل أرصفة الكورنيش والعمل على نظافة الأنفاق، بالإضافة إلى حملات الكنس الآلي بالجزر الوسطى بالمناطق التي يتردد عليها المواطنين خلال الأعياد.