انتظارا لقرار الحكومة.. كهرباء الإسكندرية: لا قرارات بشأن مواعيد تخفيف الأحمال

أكد المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن مواعيد تخفيف الأحمال وفي انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار “الفقي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى عدم وجود أي قرار بشأن مواعيد قطع التيار الكهربائي حتى الآن بمحافظة الإسكندرية.

ومن المترقب أن تصدر الحكومة بيانًا رسميًا بـ موعد انقطاع الكهرباء وعودة خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة العيد، حيث من المقرر انتهاء إجازة عيد الفطر رسميا اليوم، الأحد، الموافق 14 إبريل 2024، ويبدأ العمل في البنوك والقطاعات الحكومية ابتداءً من الإثنين 15 إبريل.

ومن المقرر أن تضع الشركة خطة لتخفيف الأحمال عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع إشراك جميع المناطق والشوارع في المحافظة.