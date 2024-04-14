عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظارا لقرار الحكومة.. كهرباء الإسكندرية: لا قرارات بشأن مواعيد تخفيف الأحمال

صدى البلد

أكد المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن مواعيد تخفيف الأحمال وفي انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار “الفقي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى عدم وجود أي قرار بشأن مواعيد قطع التيار الكهربائي حتى الآن بمحافظة الإسكندرية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي

ومن المترقب أن تصدر الحكومة بيانًا رسميًا بـ موعد انقطاع الكهرباء وعودة خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة العيد، حيث من المقرر انتهاء إجازة عيد الفطر رسميا اليوم، الأحد، الموافق 14 إبريل 2024، ويبدأ العمل في البنوك والقطاعات الحكومية ابتداءً من الإثنين 15 إبريل.

ومن المقرر أن تضع الشركة خطة لتخفيف الأحمال عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع إشراك جميع المناطق والشوارع في المحافظة.

الاسكندرية الإسكندرية الصحراوي الجداول المعلنة التيار الكهرباء التيار الكهربائى تخفيف الأحمال توزيع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

ترشيحاتنا

جوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. والوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة

بعد ارتفاع أسعارها.. تعرف على أرخص بديل لعلب السجائر

انخفاض سعر رغيف الخبز السياحي 25% في هذا التوقيت| وتصريحات مهمة من الشعبة المختصة

CNN: جهود مصر مستمرة لوقف الصراع في الشرق الأوسط

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة .. الأهلي يفوز على جرين تيم الكونغولي

أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم .. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

إصابة بيده .. محمد منير يطهر في حفل زفاف إبنة شقيقه

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ