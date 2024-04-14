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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيتر ميمي يكشف كواليس اختيار الوجوه الشابة في "الحشاشين".. فيديو

تحدث  المخرج بيتر ميمي عن كواليس اختياره  للوجوه الشابة التي ظهرت في مسلسل "الحشاشين" مشيدا  بالفنان كريم عبد العزيز وحرصه على ميلاد وجوه فنية جديدة، قائلاً “دور أحمد عبد الوهاب احترنا فيه جداً، وتعبنا في اختياره، وكنت قاعد في قعدة وطرح اسم أحمد الوهاب مرتين اعتبرت ذلك علامة، وطلبت الاتصال به لإجراء اختبار لبعض المشاهد لأن الدور مهم وكبير وطلبت نعمل ”كاستنج"، ومكنش عاوز يجي وداليا مراته أقنعته". 


وأضاف "ميمي"، خلال لقائه عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  “ON”، "عندما شاهدته قلت فوراً هو ده " يحيى"، وكلمته وقعدت معاه أول مرة، وتحدثت عن الدور، وجاء تاني يوم اعتذر عن المسلسل، وقالي حينها ده دور كبير، وأنا خايف ابوظ المسلسل"، متابعا "أقنعته وقلت له إنت أحسن حد هيعمله ونقف جمب بعض  والدنيا هتمشي". 

وعن إختيار سامي الشامي لدور "نورهان"، قال “سارة كلمتها وحكتلها عن الدور  كانت مخضوضة شوية لكن متحمسة والدنيا مشيت معاها مشهد ورا مشهد”. 

وعن اختيار محمد يوسف  الشهير بـ"أوزو"، قال "اشتغلنا مع بعض قبل كده في الاختيار 1، وهو من قتل  المنسي، وأنا سعيد بأداء الثلاثة  لانهم معملوش حاجة عادية    بل مبهرة  “، مشيدا بالفنان كريم عبد العزيز وتبنيه للوجوه الشباب”. 

قال “علشان يبقى فيه جيل جدي لازم يكون فيه نجم يقبل ده وده الي حصل  مع كريم عبد العزيز وهو نجم كبير، وعايز يكون فيه نجوم تانيين في الفن ويقدمهم وفيه نجوم تانية مش بتحب تعمل ده”. 

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/yXPbXVi17oGGF6Tr/?mibextid=ox5AEW

أحمد عبد الوهاب الإعلامية لميس الحديدي الحشاشين الفنان كريم عبد العزيز الفنان أحمد عبد الوهاب المخرج بيتر ميمي

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