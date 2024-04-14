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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد عبدالوهاب: نسيت الكلام لما وقفت قدام كريم عبدالعزيز لكنه عرف يحتويني

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب، عن دوره في "الحشاشين" وسبب خشيته من أداء الدور في بداية الأمر، قائلاً "أنا مش بعرف أعمل "اوديشن"  وحد يقلي حد المشهد ده وصوره دلوقتي بحس أني محتاج أذاكر  وأحضر". 

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال   لقاء عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:"لما كلموني  أعمل ده  ورغم أني من أول ماسمعت عن المسلسل من السنه الماضية قلت يارب أعمل مشهدين في المسلسل ده كنت سامع عنه".

وتابع "لما كلموني أعمل "أوديشن" كنت متردد، وخايف كلمت مراتي، وقتها كانت في فرنسا، قالت لي  روح فوراً، وحاولت أشرح ليها مخاوفي، قالت روح فوراً، وبعد نزولي وأدائي للمشهد كلمتها وقلتلها أدائي كان وحش جداً ,اكيد مش هاخد الدور". 


وأكد “تفاجئت الفجر أن Casting director  بيكلمني وبيقلي مبروك  المخرج بيتر ميمي وافق عليك وقابلته  وقعد يتكلم معايا ويشرح الشخصية وعرقت يومها وأنا بتكلم وروحت قرأت الشخصية وكنت خايف وسألته باي ثقة  ششايفني أعمل الدور ده ؟ خاصة أن السنة الماضية كنت عامل كوميدي  وبكتب كوميدي من اين  جئت بالثقة اني أققدم دور زي ده ؟  كنت خايف ابوظ المسلسل لاني ل عملته وحش هجبلهم نقد يومي لان مشاهدي يومية”. 

وعن وقوفه أمام الفنان كريم عبد العزيز، قال "أنا متخضتش كده في حياتي  إلا الاستاذ كريم عبد العزيز كان ليه طلة  مع الشكل  بالزي الاسود خلاني في أول مشهد نسيت الكلام وكان أول مشهد   هو مشهد المناظرة لما قلي مش ان الاوان  نفتح قلوبنا لبهض .. وهو نجم كبير  عارف يتعامل مع الممثل الي قدامه فاهم إحساسه ". 

وعن اصعب المشاهد التي خشي منها قال : مشهد قتل أصحابي كنت شايل همه من الأول، ومكانتش عارف  اعمل فيه، والمخرج بيتر ميمي  مراية لينا بيقلنا على الحلو حلو والوحش وحش".

وعن الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مسلسل "الحشاشين"، وذلك كان بسبب سقوطه من على الحصان، قال "أصبت وكتفي اتخلع في مشاهد المعارك.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/x8oSyMhx9AfHGfwV/?mibextid=ox5AEW

أحمد عبد الوهاب الإعلامية لميس الحديدي الحشاشين الفنان كريم عبد العزيز الفنان أحمد عبد الوهاب برنامج كلمة أخيرة

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