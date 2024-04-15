هيئة الدواء المصرية تقدم بعض النصائح لإنقاص الوزن​​

إنقاص الوزن ، من الأمور التي يسعي اليها الكثير من المواطنين ، عقب الوجبات الدسمة في شهر رمضان المبارك ، وكذلك الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية في عيد الفطر المبارك ، من الكعك والمعجنات الأخرى .
وبدروها طرحت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح لانقاص الوزن .
نصائح لانقاص الوزن
-تتناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.
-خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.
-اختر وجبات خفيفة صحية.
-خطط لوجبات صحية.
-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.
-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر، تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.