هيئة الدواء المصرية تقدم بعض النصائح لإنقاص الوزن​​

إنقاص الوزن ، من الأمور التي يسعي اليها الكثير من المواطنين ، عقب الوجبات الدسمة في شهر رمضان المبارك ، وكذلك الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية في عيد الفطر المبارك ، من الكعك والمعجنات الأخرى .

وبدروها طرحت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح لانقاص الوزن .



نصائح لانقاص الوزن



-تتناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.​​​

-خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.​

-اختر وجبات خفيفة صحية.​​​

-خطط لوجبات صحية.​​​

-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​​​

-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر، تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.​​​