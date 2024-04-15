قرار عاجل بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفاتها

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مدى تغيير عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 أو تغيير مواصفاتها.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تغيير في قرارات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصادرة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، حيث تقرر بشكل نهائي أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي ، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماته بضرورة مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

كما أكد حجازي ، على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه الوزير بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

%85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

%40 من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله .

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك".

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

بالنسبة لمادة اللغة العربية :

مجموع درجاتها ٨٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا

بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) :

مجموع درجاتها ٥٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات، والموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا

اللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية ) :

مجموعها الكلي ٤٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لهما ٦ درجات والموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا

فيما يخص المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) :

مجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) :

مجموع درجاتها ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

فيما يخص مادة الرياضيات البحتة مجموع درجاتها ٦٠ درجة كالتالي :

٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة .. ويبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

مادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها ٦٠ درجة كالتالي :

٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا .. يبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات والموضوعية ١٨ سؤالاً مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

مادة الديناميكا .. مجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالاً موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.