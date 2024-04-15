مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الاثنين 15-4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 15 أبريل 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.62 جنيه للبيع، و51.47 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 60.21 جنيه للبيع، و60.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.01 جنيه للبيع، و154.52 جنيه للشراء

كما قدم برنامج “صباح البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 15 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3680 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3220 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2760 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25760 جنيها.