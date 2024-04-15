انتظام الدراسة بمدارس الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

تفقد اليوم الإثنين، أشرف سلومة وكيل الوزارة في اليوم الأول للدراسة بمدارس تعليم الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مدارس الجيزة الإعدادية بنات وأبو الهول الإعدادية بنين التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية واليومية للمدارس.



وكان في استقباله عبدالمقصود السعيد مدير عام الإدارة، كما تفقد سلومة، مدارس الجيل الجديد للتعليم الأساسي، وعلي مبارك الابتدائية، ووحدة برطس الابتدائية، التابعين لادارة أوسيم التعليمية، وكان في استقباله محمد يحيى مدير عام الإدارة.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلاب.

وخلال جولته التفقدية أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي للطلاب والتنبيه بعدم الغياب، واستمرار تفعيل تسجيل الغياب الالكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يتخطون نسبة الغياب المقررة، والانتهاء من الخريطة الزمنية المقررة للمناهج.

وتفعيل حصص المشاهدة، ومتابعة قناة مدرستي، وعمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كذلك الاهتمام بنظافة العامة للمدارس ودورات المياه.

كما شدد سلومة على ضرورة الإشراف العام وإشراف الأدوار، والاهتمام بتأمين دخول وخروج الطلاب.

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