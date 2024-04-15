المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بالسجن المؤبد على نجار، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15562 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3024 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "بدر م ب"، 25 سنة، نجار، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد قيام نجار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته 120 لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.