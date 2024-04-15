2000 شاحنة.. البيت الأبيض: المساعدات الإنسانية إلى غزة زادت بشكل كبير جدا

قال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، إن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة زادت بمقدار كبير في الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في استمرار هذه المساعدات.

وقال كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "MSNBC": "لقد زادت المساعدات بشكل كبير للغاية في الأيام القليلة الماضية فقط".

وأضاف:"هذا مهم ولكن يجب الحفاظ عليه."

وأشار كيربي إلى أن أكثر من 2000 شاحنة تمكنت من الدخول، منها حوالي 100 شاحنة في آخر 24 ساعة وحدها.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنه سيتم فحص مساعدات إنسانية موجهة لقطاع غزة في معبرين إضافيين، قبل نقلها لتدخل القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقع «إكس» إن فحوصاً ستُجرى على معبري نيتسانا وكرم أبو سالم قبل إرسال الشاحنات عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، ما من شأنه زيادة «سرعة فحص المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة».

وأكدت إسرائيل أنه لن يتم فتح أي معابر مباشرة جديدة، ولكن هذا يأتي لتحسين حجم الفحوص الأمنية للمساعدات التي تدخل غزة عبر معبر رفح وسيمكننا من مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.