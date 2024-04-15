المشدد 3 سنوات للمتهمين بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بحق سائق وعاطلين آخرين، لاتهامهم بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات وتهديده بسلاح ناري واحتجازه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة .

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17235 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "كريم م ع"، 26 سنة، سائق، و"يحيي ز م"، 26 سنة، عاطل، هارب، و"حسين م ح"، عاطل، هارب، لأنهم في يوم 22 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطفوا بالتحايل - المجني عليه "إسلام سامي صلاح الدين محمد يوسف"، بأن قام المتهم بإيهامه برغبته في شراء بعض الملابس منه، مستدرجا إياه إلى العين خاصته مدعيا رغبة باقي المتهمين في شراء الملابس منه.

وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن دلف المجني عليه لداخل العين حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه، وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه باستخدام كلب، بان قام بتحريشه عليه محدثا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقام الثالث بالشد من أزرهم بأن قام بتهديده باستخدام سلاح ناری "فرد خرطوش"، حوزته مبعدين إياه عن أعين المارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان تعدوا علي المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد وكان ذلك بإشهارهم أسلحة نارية وبيضاء السالفة الذكر في وجهه مجبرين إياه على التجرد من ملابسه وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريا، ليضمنوا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة، واحتجزوا المجنى عليه داخل إحدى العقارات بناحية حارة أبو سريع بدائرة القسم بدون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين - وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.