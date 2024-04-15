محلل سياسي: كل الأطراف مستفيدة من الضربة الإيرانية باستثناء الجانب العربي.. فيديو

قال المحلل السياسي عادل محمود، إنّه بعد استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، المنطقة لم تعد إلى ما قبل القنصلية، فهناك تفاهم أمريكي إسرائيلي إيراني بإطلاق يد إيران في المنطقة.

وأضاف عادل محمود خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج تغطية خاصة المُذاع على شاشة إكسترا نيوز من تقديم الإعلامية ندى رضا، أن الضربة الإيرانية، لم تكن رسالة لإسرائيل، «فهذه الضربة تعود وفقًا للمُخطط الأول لـ 7 أكتوبر التي جاءت به مع أسطولها إلى البحر الأبيض المتوسط لكن هذه المرة تبدأ بدون تدخل مباشر».

وتابع: «إيران حروبها غير مباشرة، مثل المليشيات فهي لم تخسرها أبدًا، فكيف بحروبها المباشرة؟، وأنا من وجهة نظري الاسترتيجي ما وراء الضربة المباشرة لإسرائيل هي إشاعة الفوضى والاضطرابات.

واستطرد:«الهدف توسيع رقعة الصراع بدءًا من البحر الأحمر والأخطر دخول حزب الله في المواجهة، فإذا دخل سيعمل على تغيير قواعد اللعبة لصالح إيران في المنطقة، واتفق مع أن كل الأطراف مستفيدة من الضربة الإيرانية والخاسر الأكبر هو الجانب العربي إن لم يتدارك الوصول لتحالف عربي».

