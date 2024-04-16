الموتى يعودون للحياة.. تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال جنازتها بالغربية

شهدت محافظة الغربية واقعة غريبة من نوعها ، أثناء تشييع جنازة لسيدة متوفاة ، حيث إنه أثناء صلاة الجنازة عليها بالمسجد لاحظ أحد المصلين عليها تحرك الجثة .

ما أثار الرعب في نفوس الحاضرين، ودفع أهل المتوفاة إلى الكشف عن وجهها للتأكد من وفاتها أم لا، وذهبوا بها إلى المستشفى مرة أخرى لتوقيع الكشف عليها للتأكد من وفاتها.

وحدث هذا في مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حيث سادت حالة من الصدمة والاستغراب بسبب تحرك جثمان سيدة أثناء تشييعها إلى مثواها الأخير، بعدما لاحظ أحد المشيعين أثناء صلاة الجنازة تحرك الجثمان داخل النعش، الأمر الذي دفع أسرة السيدة لكشف الكفن عنها لمعرفة إذا ما كانت على قيد الحياة من عدمه .

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة و ماذا قالت المستشفي و التقارير الطبية في الواقعة و هل عادت للحياة أم لاء …