عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الموتى يعودون للحياة.. تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال جنازتها بالغربية

صدى البلد

شهدت محافظة الغربية  واقعة غريبة من نوعها ، أثناء تشييع جنازة لسيدة متوفاة ،  حيث إنه أثناء صلاة الجنازة عليها بالمسجد لاحظ أحد المصلين عليها تحرك الجثة . 

ما أثار الرعب في نفوس الحاضرين، ودفع أهل المتوفاة إلى الكشف عن وجهها للتأكد من وفاتها أم لا، وذهبوا بها إلى المستشفى مرة أخرى لتوقيع الكشف عليها للتأكد من وفاتها.

وحدث هذا في  مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حيث سادت حالة من الصدمة والاستغراب بسبب تحرك جثمان سيدة أثناء تشييعها إلى مثواها الأخير، بعدما لاحظ أحد المشيعين أثناء صلاة الجنازة تحرك الجثمان داخل النعش، الأمر الذي دفع أسرة السيدة لكشف الكفن عنها لمعرفة إذا ما كانت على قيد الحياة من عدمه . 

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة و ماذا قالت المستشفي و التقارير الطبية في الواقعة و هل عادت للحياة أم لاء … 

ازمة قلبية الأطباء الموت صلاة الجنازة مستشفي بسيون المركزي وفاة طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف موقفه من دعوة ماكرون لهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

بعد انتهاء الإجازة| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

منتشر جدا .. طرق علاج برد المعدة سريعا

بمهرجان كان.. فيلم شرق 12 يشارك في مسابقة أسبوع المخرجين

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

فيديو

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ