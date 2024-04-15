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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب القمامة.. القصة الكاملة لمق.تل صاحب سوبر ماركت الوراق على يد جاره

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقت.ل صاحب سوبر ماركت خلال مشاجرة في الوراق شمال الجيزة.

 

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القصة الكاملة لمقت.ل صاحب سوبر ماركت الوراق

حيث صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه نشبت بينه وبين أحد جيرانه مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه مستخدما آلة حادة أودت بحياته في الحال.

 

وشرحت التحقيقات أن المشاجرة نتيجة قيام المتهم بإلقاء القمامة أمام محل المجني عليه وقيام الأخير بمعاتبته على ذلك وهو ما تسبب في نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما نتج عنه مقت.ل صاحب السوبر ماركت.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب مشاجرة في الوراق وسقوط قتيل وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

 

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وأحد جيرانه بسبب القاء الأخير القمامة أمام محله تسببت في مقتل صاحب السوبر ماركت.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين صاحب السوبر ماركت وجاره بسبب قيام الأخير بإلقاء القمامة أمام محل الأول.

وتبين من التحريات الأمنية، تطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة قام على اثرها المتهم بتسديد طعنة من آلة حادة للمجني عليه مما نتج عنه وفاته في الحال وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة سوبر ماركت صاحب سوبر ماركت مشادة كلامية

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