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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"علامة استفهام كبيرة".. تعليق حسن المستكاوي على فوز الزمالك أمام الأهلي

القمة
القمة

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على فوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة في بطولة الدوري العام، قائلا “فريق الزمالك كان لديه لاعبين أزعجا دفاع الأهلي كثيرا، وهما ناصر ماهر وسيف الجزيري”، لافتا إلى أن تغييرات مارسيل كولر في الشوط الثاني أثرت بالإيجاب في الشوط الثاني. 

وأضاف “المستكاوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تغييرات الأهلي كانت يجب أن تكون أساس التشكيل، وأصنف سيف الجزيري برجل المباراة، الذي خطف اللقاء في الوقت القاتل.

وأضاف «مدرب الزمالك حاول الحفاظ على نتيجة الشوط الأول، خاصة بعد خروج لاعبي الفريق الأساسيين المصابين مثل أحمد زيزو، وأحمد فتوح، وعبد الله السعيد».

وأكمل حسن المستكاوي، قائلا «مينفعش الأهلي يبقى عنده رأس حربة مثل موديست لأنه لا يصلح للأهلي، ووسام أبو علي أنتج مساحات وتحرك كثيرا ومهاجم كبير، وإشراك موديست علامة استفهام كبيرة على مارسيل كولر».

ونوه بأن طاقم التحكيم اليوم يستحق 6/10، مهنئا الزمالك بالأداء المميز في الدوري، معتبرا أن مصطفى شوبير أفضل لاعب في الأهلي اليوم، وهذا يدل على خطورة الزمالك اليوم.

واختتم “يجب أن تقل التوترات بين لاعبي الفريقين”، مستشهدا بلقطة احتكاك محمد عبد المنعم مع سيف الجزيري.

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