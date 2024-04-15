عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| شقيق محيي إسماعيل يدخل دار مسنين.. وعكة محمد عبده الصحية

أخبار الفن
أخبار الفن

شقيق محيي إسماعيل يدخل دار مسنين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: محمد عبده يتعرض لوعكة صحية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

طرح تذاكر حفل أصالة ونجوى كرم المرتقب في ألمانيا

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنانة نجوى كرم، في ألمانيا ليلة يوم 22 يونيو المقبل، تزامنا مع حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري ونجوى كرم في ألمانيا، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور، بداية من السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل.

 

حقيقة عقد قران شمس الكويتية على شخص مجهول

انتشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا، لشخص يزعم عقد قرانه على الفنانة شمس الكويتية، بعد أن أشار لها في التغريدة.

 

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب.

 

بإرادته.. محيي إسماعيل يؤكد إقامة شقيقه في دار مسنين

أكد الفنان محيي إسماعيل، إقامة شقيقه الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، في دار مسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية.

وقال محيي إسماعيل في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن شقيقه يقيم في دار الرعاية الخاص بنقابة المهن التمثيلية، بإرادته، وأنه يقيم بينها وبين شقته الخاصة التي يمتلكها.

 

الحفل اتلغى.. المطرب محمد عبده يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري.

 

ممكن أقعد فيه عادي.. محيي إسماعيل يعلق على دخول شقيقه دار مسنين

علق الفنان محيي إسماعيل على دخول شقيقه الكاتب بهيج إسماعيل دار المسنين التابعة لـ نقابة المهن التمثيلية، خلال الفترة الأخيرة.

 

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

تحدثت الفنانة دوللي شاهين، عن تعاونها مع المخرج خالد يوسف، في أول فيلم سينمائي لها «ويجا» الذي تم عرضه عام 2005.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري: «خالد يوسف قالي هتنجحي نجاح كبير جدا.. وترشيحي لفيلم ويجا جاء من خلال ابنه الصغير الذي كان يشاهد كليبي «مومو عيني» فشاهدني خالد يوسف وقتها وقال هو ده الاستايل اللي أنا عايزه في الشخصية».

محيي إسماعيل محمد عبده أصالة نجوى كرم شمس الكويتية دوللى شاهين خالد يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

أول تعليق من كولر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

موضوعات متعلقة

ممكن أقعد فيه عادي.. محيي إسماعيل يعلق على دخول شقيقه دار مسنين

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

الحفل اتلغى.. المطرب محمد عبده يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

طرح تذاكر حفل أصالة ونجوى كرم المرتقب في ألمانيا

مع الأهلي يحدث العكس.. توقعات نبيل الحلفاوي لمباراة القمة

حقيقة عقد قران شمس الكويتية على شخص مجهول

بطولة سامح حسين ومحمد ثروت.. تفاصيل فيلم اتنين في واحد وصوره الأولى

ترشيحاتنا

رئيس وكالة الطاقة الذرية: ليس لدينا معلومات حول وجود برنامج نووي إيراني

شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض جديد في الأسعار قريبا

مسئول إيراني يهدد إسرائيل: لن ننتظر 12 يوما للرد

شاهد| حزب الله يستهدف أجهزة تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

عماد النحاس: ثلاثي وسط الزمالك أكثر جاهزية من الأهلي.. ودونجا قدم مباراة مميزة

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ