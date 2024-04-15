أخبار الفن| شقيق محيي إسماعيل يدخل دار مسنين.. وعكة محمد عبده الصحية

شقيق محيي إسماعيل يدخل دار مسنين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: محمد عبده يتعرض لوعكة صحية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنانة نجوى كرم، في ألمانيا ليلة يوم 22 يونيو المقبل، تزامنا مع حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري ونجوى كرم في ألمانيا، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور، بداية من السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل.

انتشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا، لشخص يزعم عقد قرانه على الفنانة شمس الكويتية، بعد أن أشار لها في التغريدة.

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب.

أكد الفنان محيي إسماعيل، إقامة شقيقه الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، في دار مسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية.

وقال محيي إسماعيل في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن شقيقه يقيم في دار الرعاية الخاص بنقابة المهن التمثيلية، بإرادته، وأنه يقيم بينها وبين شقته الخاصة التي يمتلكها.

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري.

علق الفنان محيي إسماعيل على دخول شقيقه الكاتب بهيج إسماعيل دار المسنين التابعة لـ نقابة المهن التمثيلية، خلال الفترة الأخيرة.

تحدثت الفنانة دوللي شاهين، عن تعاونها مع المخرج خالد يوسف، في أول فيلم سينمائي لها «ويجا» الذي تم عرضه عام 2005.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري: «خالد يوسف قالي هتنجحي نجاح كبير جدا.. وترشيحي لفيلم ويجا جاء من خلال ابنه الصغير الذي كان يشاهد كليبي «مومو عيني» فشاهدني خالد يوسف وقتها وقال هو ده الاستايل اللي أنا عايزه في الشخصية».