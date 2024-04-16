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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة عدلي القيعي في سب رئيس نادي بيراميدز

عدلي القيعي
عدلي القيعي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي في دعوى سب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التليفزيوني.

عدلي القيعي المحكمة الاقتصادية رئيس بيراميدز قناة النادي الأهلي محكمة القاهرة الاقتصادية

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