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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلق على اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي في واشنطن

الرئيس الأمريكي مع
الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه التقي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة إكس: "التقيت اليوم برئيس وزراء العراق السوداني لإجراء محادثة واسعة النطاق حول رؤيتنا لعلاقة واسعة ومتعددة الأوجه".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المحادثات وتراوحت بين الاستقرار الإقليمي وتوسيع الفرص للعائلات العراقية وتعزيز سيادة العراق وأمنه.

والتقى السوداني، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وتناول الجانبين التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد الجاري حاليا بين طهران وتل أبيب، والذي بلغ ذروته أمس الأول السبت بهجوم إيراني ضد إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عن لقاء السوداني وبايدن: "وجودنا هنا في واشنطن يحمل الهم العراقي، والرغبة بالنهوض بواقع بلادنا وتوفير العيش الكريم والخدمات والازدهار لشعبٍ عريقٍ وبلدٍ عظيم مثل العراق".

وأضاف أنه ناقش خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الانتقال من العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، بطريقة سلسة وممنهجة ومدروسة، إلى علاقة قائمة على أسس الاقتصاد والمجالات الثقافية والسياسية وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي.

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