التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين تطلق قافلة الإغاثة لغزة| صور

انطلقت المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمشاركة مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني.
وتتضمن القافلة أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 طنًا من المواد الغذائية و الأدوية و المستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.
وشملت أكثر من 3100 ألف طنًا من المواد الغذائية ونحو 246طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 100طنًامن الخيام والمراتب والمخدات ،ونحو430طنًا من المياه المعدنية، بالإضافة لنحو 2طن من المنظفات.
يأتي ذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.