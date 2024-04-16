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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يدك معاقل الإرهابيين بالطائرات المسيرة

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت وسائل إعلام سورية أن وحدات الجيش السوري استهدفت بطائرتين مسيّرة انتحارية أهداف معادية للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الغربي.

فيما نفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك في وقت سابق  عبر أكثر من طائرة حربية غارات جوية مكثفة على تحركات و مواقع اختباء لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في امتداد محاور البادية السورية.


نفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك غارات جوية مكثفة على تحركات لتنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق  تم رصدها بالتعاون مع طيران الاستطلاع الروسي ، قدمت من مناطق الـ55 كم الواقعة تحت سيطرة قوات الإحتلال الأمريكي، لمهاجمة نقاط وحدات الجيش العربي السوري في البادية السورية.

وكانت وحدات الجيش السوري استهدفت في وقت سابق بصاروخ موجه سيارة لهيئة تحرير الشام الإرهابية على محلق مدينة دارة عزة غرب حلب .

وأعلن الجيش السوري ايضا في وقت سابق استهداف آليات ومواقع للفصائل المسلحة على محوري الزيارة والمشيك بسهل الغاب شمال غربي حماة عبر طائرات مسيرة.

وبحسب المعلومات السورية؛ فأن 3 مسلحين  قتلوا وأصيب  آخرين.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري وجهت في وقت سابق  ضربات صاروخية متتالية بصواريخ البركان لمقرات وتحصينات إرهابيي "جبهة النصرة " في محيط بلدات كفرتعال وكفرعمة غرب حلب.

كما قصفت بالمدفعية الثقيلة مقرات ودشم الإرهابيين بمحيط بلدات معارة النعسان شمال شرق إدلب والفطيرة وديرسنبل جنوب إدلب.

وكانت استهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية في محيط بلدة دير سنبل بريف إدلب.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت في وقت سابق بأنه تم رصد تحليق طيران مسيّر في سماء مدينة البوكمال شرق ديرالزور، وبالقرب من الحدود السورية العراقية.

وكانت مدينة الراعي بريف حلب شهدت مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدف حاجزا للشرطة العسكرية على مدخل المدينة.

وفي سياق اخر ؛ اخبط الجيش السوري محاولة تسلل للفصائل المسلحة على محور ريف اللاذقية الشمالي.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع و نقاط انتشار هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة القصر بريف حلب الغربي.

 

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