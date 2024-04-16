أمطار غزيرة تضرب دولة خليجية وبيان عاجل لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

بعد سلطنة عمان..

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات على ضرورة البقاء في المنازل واتباع إرشادات السلامة خلال ‎الحالة الجوية.

وشددت الهيئة في بيان لها علي ضرورة استقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط ‎الأمطار أو حبات البَرَد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن بعض مناطق الدولة تشهد منخفضاً جوياً مصحوباً بأمطار غزيرة مع فرصة سقوط البَرَد، مشددة علي ضرورة التزام إجراءات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما دعت لتجنَّب أماكن الأودية وتجمُّع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وتخفيف السرعة.



وأهابت بالجمهور الكريم التزام إرشادات السلامة وتعليمات الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات والأخبار المغلوطة، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.