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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ثالث حفلات إليسا ضمن جولتها الغنائية بأمريكا

إليسا
إليسا

تحيي الفنانة إليسا ثالث حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، 19 أبريل الجارى في مدينة ميامي ، وذلك بعد تألقها بحفلها الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، وحفلها الثاني في مدينة لوس أنجلوس.

 ومن المقرر أن تغني إليسا باقة من أشهر أغانيها التى تنال إعجاب الجمهور .

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وعلى صعيد أخر، قد كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أنها تعيش قصة حب كبيرة مع شخص أكبر وثري و غير لبناني و يقضي أغلب وقته خارج لبنان .

و تابعت الفنانة إليسا أن حبيبها أكبر منها بثلاث سنوات، وهو ثري من خارج لبنان ولا يتدخل بعملها نهائيا .

ورفضت النجمة إليسا الإعلان عن اسم حبيبها  نهائيا ، و اكتفت بالقول إنه لطيف و إنها تعيش قصة حب تملؤها الغيرة و الحنان و هو ما تحتاجه ، و انها لا تفكر في الأولاد ، و تفكر في الحياة الهادئة المستقرة

وفى وقت لاحق ، روجت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع “إكس”، لتتر مسلسل “ع أمل”، الذي شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ وحقق نجاح جماهيري كبيرا.

حيث تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين الأغنية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، ومسلسل “ع أمل” من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

أحدث أعمال إليسا أحدث أعمال إليسا الفنية جولة حفلات إليسا فى أمريكا حفلات عيد الفطر إليسا 2024

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