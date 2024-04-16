السلاح الجوي الملكي الأردني يكثف طلعاته لمنع أي اختراق

أعلن السلاح الجوي الملكي الأردني زيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، فإن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.



ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية