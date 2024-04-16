عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلاح الجوي الملكي الأردني يكثف طلعاته لمنع أي اختراق

ارشيفي
ارشيفي

أعلن السلاح الجوي الملكي الأردني زيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، فإن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.


ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

وصلة تعنيف من كولر| قرار الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي . تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة: ميزانية ضخمة للتأمين تخدم 70 مليون منتفع

ننشر قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025

في حمام الشقة .. العثور على جثة سيدة مذبـ. وحة بالعمرانية

5 جنيهات في العلبة.. القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

قراصنة يخترقون مواقع إسرائيلية حساسة تخص مفاعل ديمونا

بعد قليل.. المتهمون في مصلحة الجمارك أمام الجنايات لسماع الشهود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

وصلة تعنيف من كولر| قرار الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي . تفاصيل

فرق شاسع .. عارضة أزياء ترتدي فستان نادين نجيم

انخفض بنسبة 25%| موعد تراجع سعر رغيف الخبز السياحي.. هيبقى بكام؟

فيديو

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ