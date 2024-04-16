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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خيبة أمل في ليفربول.. كلوب يجيب بشأن محمد صلاح ويكشف سبب الهزيمة

صلاح
صلاح

أعرب يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، عن خيبة أمله بسبب التعادل مع كريستال بالاس بملعب أنفيلد.

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واستضاف ليفربول نظيره كريستال بالاس وتلقى الريدز هزيمة صادمة في إطار سعيه لمنافسة مانشستر سيتي وآرسنال، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال كلوب في تصريحات لشبكة "BBC" البريطانية: "في الشوط الأول الإحصائيات لم تكن رائعة، ولكن في الشوط الثاني أهدرنا العديد من الفرص".

 

وأضاف: "لم يكن فريقنا مقنعًا على أرض الملعب، لم نكن رائعين كما أردنا. ركضنا في الاتجاه الخاطئ كثيرًا، وتمكن كريستال بالاس من استغلال حالتنا وسجل هدفًا فاز من خلاله بالمباراة".

وأكمل: "في الشوط الأول لم نقدم أي شيء، في الشوط الثاني حاولنا تغيير التشكيل والديناميكية، كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني، ولكن لم يكن ذلك كافيًا، كرة القدم رفضتنا اليوم، إذا لعبنا هذه المباراة مرة أخرى، سنفوز ونفس الكرات التي ضاعت ستدخل المرمى".


وعند سؤاله عن حالة الفريق وأن اللاعبين تأثروا بالخسارة من أتالانتا، قال: "لا أعرف، لم أستطع قول ذلك. أود أن أقول أنه مع الفرص التي سنحت لنا، لم نكن محظوظين حقًا، ماذا يفعل داروين نونيز بفرصته، أو محمد صلاح، لقد وجد كل منهما دفاعا قويا".

يورجن كلوب ليفربول

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