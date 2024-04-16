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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات قطاع الصحة بتكلفة 652 مليون جنيه.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية  بقطاع الصحة بمدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل إلى 652 مليون جنيه.

 وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين بالإضافة إلي تفقد أعمال توريد ٣ أجهزة جديد بالمعامل المركزية وذلك ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة بإعتباره من أهم الملفات التي تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها وذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها ، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينه طوخ. 

    
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد انشاء مبنى جديد بمستشفي حميات بنها بتكلفه انشائيه 60 مليون جنيه والتي تشمل ١٦ وحده غسيل كلوي و١٩ سرير عناية وجاري التشغيل فى غضون شهر ، حيث استمع المحافظ خلال الجولة الى شرح من وكيل وزارة الصحة حول الامكانيات وعدد اسرة العناية المركزة بالمستشفي ، مؤكدا"ان المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لاهالى القليوبية رغم دخولها مرحلة التطوير.


كما تفقد الهجان أعمال توريد ٣ أجهزه جديدة بالمعامل المركزيه ببنها بتكلفة 12 مليون جنيه حيث  تم توريد جهاز HPLC والجهاز يعمل علي تحليل المحليات والألوان والمواد الحافظه  وجهاز GC/MS-MS لتقدير متبقيات المبيدات والمواد العضوية في جميع أنواع الأغذية ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وغسيل مرشحات ومياه حمامات السباحه ، وجهاز لتقديم خدمه تحليل المخدرات للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكوميه وتأكيد التحاليل الايجابية للمترددين علي الكومسيون الطبي 
واختتم المحافظ الجوله بتفقد أعمال إنشاء  مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.


وتقع  المستشفي على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير  داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين بتكلفة تصل الى 580 مليون جنيه حتى الان. 


واغضاف المحافظ  أن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسم للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.


وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل خطوط  الكهرباء وشبكة الحريق، كما وجه بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.

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القليوبية محافظ القليوبية بنها طوخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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