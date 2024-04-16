شخصان يحملان سلاحا ناريا بشوارع الجيزة.. الأمن يكشف تفاصيل الفيديو المثير

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، متضمناً صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة (طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وكذا الدراجة النارية التى كانا يستقلانها (قيادة أحدهما وملك والده).

وبمواجهتهما، قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك "لعبة أطفال"، وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك، وأرشدا عنها.

وبسؤال صاحبة الحساب، قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاحا ناريا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

