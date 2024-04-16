إصابة شخصين باختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهما بالقليوبية

أصيب شخصين بحالات اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما بمنطقة أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتم نقلهما فى حالة خطيرة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول حالتي اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما فى منطقة أتريب بمدينة بنها وجارى تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم أدى إلى وجود حالة اختناق لهما وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.