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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وش السعد عليا.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

صدى البلد

تحدثت الفنانة دوللي شاهين، عن تعاونها مع المخرج خالد يوسف، في أول فيلم سينمائي لها «ويجا» الذي تم عرضه عام 2005.

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وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري: «خالد يوسف قالي هتنجحي نجاح كبير جدا.. وترشيحي لفيلم ويجا جاء من خلال ابنه الصغير الذي كان يشاهد كليبي «مومو عيني» فشاهدني خالد يوسف وقتها وقال هو ده الاستايل اللي أنا عايزه في الشخصية».

وتابعت دوللي شاهين: «كلموني ساعتها وأنا في لبنان وبعتولي النص فوافقت عليه وعملت تيست كاميرا مبدأي وهو وافق عليه واشتغلنا».

وعن نيتها في تكرار التعاون مع خالد يوسف، قالت دوللي شاهين: «طبعا أنا بحبه جدا وهو وش السعد عليا.. وهو بيبص للعمل فقط والممثلين عنده أدوات بيستخدمها لنجاح العمل فقط وهو بيبص للنتيجة الإجمالية للعمل بس». 

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب.

 

كما شهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك.

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