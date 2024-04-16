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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلة خطوط حمراء وكيد النسا.. خطوبة الفنانة الشابة دعاء رجب

دعاء رجب
دعاء رجب

أعلنت الفنانة الشابة دعاء رجب عن خطوبتها من خلال مجموعة من الصور التى قامت بطرحها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

نشرت دعاء مجموعة من حفل الخطوبة على صفحتها وعلقت عليها قائلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،  قرينا الفاتحه الحمدلله. 

 

نبذة عن دعاء رجب 

تعتبر الفنانة دعاء رجب من الفنانات اللاتي اشتركن فى العديد من المسلسلات الشهيرة ومنها كيد النسا مع فيفي عبده وسمية الخشاب. 

أهم أعمال دعاء رجب 

 

وشاركت دعاء فى الكثير من المسلسلات ومنها كيد النسا الجزء الأول والثاني ، ودكتور أمراض نسا وخطوط حمراء وولي العهد والشك والكيف وازي الصحة وهيبتا.

دعاء رجب الفنانة الشابة دعاء رجب

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