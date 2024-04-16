لأول مرة.. انطلاق تدريب لاستخدام المنصة الرقمية لرصد نتيجة المسح القرائي ببورسعيد

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، انطلاق تدريب على استخدام المنصة الرقمية لرصد نتيجة الطالب فى أداة المسح القرائي للغة العربية لطلاب الصف الأول الابتدائي وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

لطلاب الصف الأول الابتدائي بورسعيد تستضيف أول تدريب لاستخدام المنصة الرقمية 1000296447 1000296444 1000296441 1000296438 1000296435

وأكد وكيل تعليم بورسعيد للحضور على اهتمام اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الكبير بهذا التدريب كونه يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويحقق ريادة محافظة بورسعيد من بين ٢٧ محافظة لتفعيل تطبيق أداة المسح القرائي لطلاب الصف الأول الابتدائي بواسطة ١٥٠ مطبق من معلمي وموجهي مادة اللغة العربية.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المركز القومي للامتحانات يهدف من خلال هذا التدريب إلى قياس ثبات وصدق الأداة المعدة لهذا الهدف، مطالبا الجميع بأخذ الأمر بمنتهى الجدية والوقوف على مستوى الطالب الحقيقي للنهوض بالعملية التعليمية ومعالجة أى سلبيات وتقديم برامج علاجية مناسبة.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن تطبيق أداة المسح القرائي لطلاب الصف الأول الابتدائي سيبدأ من الاربعاء الموافق ١٧ أبريل الجاري ويستمر لمدة ٥ أيام، متمنيا التوفيق للجميع.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وعدد من القيادات التعليمية المعنية