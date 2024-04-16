وزارة الخارجية الأوكرانية تعلن افتتاح سفارة في موزمبيق

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 عن فتح سفارة في جمهورية موزمبيق.

وأوضحت الخارجية الأوكرانية في بيان لها أنه "في 15 أبريل، قام الممثل الخاص لأوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا ماكسيم سوبخ، في إطار جولة في البلدان الأفريقية، بزيارة عمل إلى مدينة مابوتو لحضور الافتتاح الرسمي لسفارة أوكرانيا في جمهورية موزمبيق. "، بحسب ما اوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وحضر هذا الحدث ممثلون عن الحكومة الموزمبيقية وقطاع الأعمال والجمهور، والمغتربين الأوكرانيين، والدبلوماسيين المعتمدين في مابوتو.

وأكد نائب وزير العدل والشؤون الدستورية والدينية في موزمبيق، فيليماو سوازي، خلال كلمته في الحفل، أن افتتاح البعثة الدبلوماسية الأوكرانية يعد مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الموزمبيقية الأوكرانية، الأمر الذي سيعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اجتماع منفصل مع وزيرة الخارجية والتعاون في موزمبيق، فيرونيكا ماكامو، أبلغ سوبخ محاوره بالتفصيل عن العدوان المسلح الروسي المستمر ضد أوكرانيا، والهجمات الصاروخية الروسية الضخمة على البنية التحتية للطاقة والصناعية في البلاد.

كما تم تسليم ماكامو رسالة من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تتضمن، على وجه الخصوص، دعوة لوزير خارجية موزمبيق للقيام بزيارة رسمية لأوكرانيا.

وفي 12 أبريل، افتتحت أوكرانيا سفارتها في جمهورية كوت ديفوار، وفي 10 أبريل، بدأت السفارة الأوكرانية العمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.